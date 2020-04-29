***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 614.235.768 656.922.735Kasa14 2.267 219Bankalar14 421.512.395 477.786.945Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 192.721.106 179.135.571FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 2.963.795.340 3.064.282.042Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 682.024.552 886.943.685Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 213.856.618 191.398.602Krediler11 110.222.537 52.714.137Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11 1.962.216.441 1.937.750.426Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11 -4.524.808 -4.524.808ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 23.486.910.258 23.051.046.800Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 77.200.015 64.328.597Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -5.002.574 -5.002.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 42.948.027 40.071.706Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 23.371.764.790 22.951.649.071Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 3.670 12.413Ortaklardan AlacaklarPersonelden Alacaklar12 3.668 12.413DİĞER ALACAKLAR124.388.075 38.467.083Verilen Depozito Ve Teminatlar167.065 160.731Diğer Çeşitli Alacaklar47 124.221.010 38.430.163Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)-123.811GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 50.410.075 49.478.060Ertelenmiş Üretim Giderleri32.652.072 32.810.452Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri207.215 187.774Gelir Tahakkukları204.477Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17.346.311 16.479.834DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2 30.337 17.048Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar8.444 8.444İş Avansları21.893 8.604CARİ VARLIKLAR TOPLAMI27.239.773.523 26.860.226.181CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLARİLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLARDİĞER ALACAKLARFİNANSAL VARLIKLAR9,45.d 12.762.193 12.762.193İştirakler9,45.d 12.762.193 12.762.193MADDİ VARLIKLAR241.500.327 242.224.002Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 153.068.758 153.068.758Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.700.000 4.700.000Makine ve Teçhizatlar6 55.541.177 54.127.336Demirbaş ve Tesisatlar6 5.989.215 5.943.075Motorlu Taşıtlar6 592.474 592.474Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 14.129.019 14.111.319Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 61.937.255 59.463.348Birikmiş Amortismanlar (-)6 -54.457.571 -49.782.308MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 21.304.674 16.840.377Haklar8 97.787.393 90.121.930Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -76.482.719 -73.281.553GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.938.849 2.725.005Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler4.938.849 2.725.005DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR4.712.085 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 4.712.085CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI285.218.128 274.551.577TOPLAM VARLIKLAR27.524.991.651 27.134.777.758YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 4.606.526 4.999.036Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 14.862.329 14.952.011Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -10.255.803 -9.952.975ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 23.749.555.581 23.233.734.534Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 44.401.442 44.297.453Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19,10 6.417.442 4.479.832Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar19 23.696.410.750 23.180.814.298Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar2.325.947 4.142.951İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 236.495 94.256Ortaklara Borçlar19,45 227.297 60.849Personele Borçlar19 9.003 33.290Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19 195 117DİĞER BORÇLAR19 21.517.390 32.795.799Alınan Depozito ve Teminatlar19 832.221 973.972Diğer Çeşitli Borçlar19,47 20.685.169 31.821.827SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 2.523.290.629 2.432.168.782Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 53.969.493 53.772.339Devam Eden Riskler Karşılığı - Net173.235Matematik Karşılıklar - Net17 2.317.942.473 2.231.797.169Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 106.940.345 106.773.754İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net216.654 391.457Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 44.048.429 39.434.063ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI62.684.289 49.012.353Ödenecek Vergi ve Fonlar141.617.638 13.874.687Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri5.956.461 3.289.009Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler16.477 399Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 36.448.000 119.305.000Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -121.354.287 -87.456.742DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 26.143.122 29.037.733Maliyet Giderleri Karşılığı23 26.143.122 29.037.733GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 4.530.567 7.303.198Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 681.581 327.171Gider Tahahkkukları19 3.848.303 6.975.344Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 683 683DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI26.392.564.599 25.789.145.691UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 50.008.889 48.770.362Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 96.607.085 95.524.721Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -46.598.196 -46.754.359ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0DİĞER BORÇLAR0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22,23 21.948.477 22.016.074Kıdem Tazminatı Karşılığı22,23 21.948.477 22.016.074GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 0 1.173.101Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 1.173.101UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI71.957.366 71.959.537ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15 430.000.000 430.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15 430.000.000 430.000.000SERMAYE YEDEKLERİ5.680.764 4.190.243Sermayeye Eklenecek Satış Karları5.680.764 4.190.243KAR YEDEKLERİ405.797.186 387.995.454Yasal Yedekler15 197.525.862 170.931.830Statü Yedekleri15 79.620.126 52.676.523Olağanüstü Yedekler15 122.005.563 120.044.612Özel Fonlar, Yedekler20.650.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15,16 -7.409.232 50.937.622Diğer Kar Yedekleri15 -6.595.133 -6.595.133GEÇMİŞ YILLAR KARLARI93.907.409 93.952.008GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI125.084.327 357.534.825Dönem Net Karı125.084.327 335.438.903Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 22.095.922AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.060.469.686 1.273.672.530TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE27.524.991.651 27.134.777.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5 -107.499 157.466Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-107.499 157.466Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 66.724 81.320Brüt Yazılan Primler (+)139.418 308.999Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -72.694 -227.679Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-988 57.636Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)91.456 -65.189Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -92.444 122.825Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-173.235 18.510Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-212.551 28.897Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)39.316 -10.387Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)5 -579.620 -254.549Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-275.482 186Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-32.650 -31.867Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-97.210 -61.693Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 64.560 29.826Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-242.832 32.053Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-325.006 53.990Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 82.174 -21.937İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 -798İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-2.173 -2.493İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)2.173 1.695Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-813 -159Faaliyet Giderleri (-)32 -303.325 -253.778Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-687.119 -97.083HAYAT TEKNİK GELİR5 650.134.647 274.984.015Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)501.103.313 172.612.523Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 501.299.479 174.513.982Brüt Yazılan Primler (+)510.040.374 181.361.848Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -8.740.895 -6.847.866Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-196.166 -1.901.459Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-1.500.674 -3.943.189Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 1.304.508 2.041.730Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri26 145.781.159 100.142.777Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)3.250.175 2.228.715Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)3.250.175 2.228.715HAYAT TEKNİK GİDER5 -542.015.149 -232.422.751Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-166.214.796 -153.037.910Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-166.291.037 -154.610.179Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-168.823.763 -157.479.400Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 2.532.726 2.869.221Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)76.241 1.572.269Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)966.162 2.003.201Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -889.921 -430.932İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)174.803 -11.909İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)39.082 266.024İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)135.721 -277.933Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-267.608.550 -24.388.356Matematik Karşılıklar (-)-268.081.187 -24.139.999Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-240.728.380 -14.375.107Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-27.352.807 -9.764.892Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)10 472.637 -248.357Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)472.637 -248.357Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-4.613.553 -1.637.744Faaliyet Giderleri (-)32 -103.753.053 -53.346.832TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT108.119.498 42.561.264EMEKLİLİK TEKNİK GELİR5,25 118.098.625 100.884.438Fon İşletim Gelirleri25 83.266.085 68.611.844Yönetim Gideri Kesintisi25 18.485.706 14.765.580Giriş Aidatı Gelirleri25 11.488.913 14.063.048Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 4.759.476 3.414.425Diğer Teknik Gelirler25 98.445 29.541EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ5 -94.746.384 -76.632.432Toplam Fon Giderleri (-)-3.372.036 -6.984.406Faaliyet Giderleri (-)32 -85.270.226 -64.128.235Diğer Teknik Giderler (-)-5.814.849 -4.838.972Ceza Ödemeleri (-)-289.273 -680.819TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK23.352.241 24.252.006II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-687.119 -97.083TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT108.119.498 42.561.264TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK23.352.241 24.252.006GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ130.784.620 66.716.187YATIRIM GELİRLERİ26 45.413.129 46.421.562Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler16.464.452 27.161.657Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar1.632.587 8.127.933Finansal Yatırımların Değerlemesi16.469.189 2.741.733Kambiyo Karları36 5.522.634 2.967.784İştiraklerden Gelirler26 4.272.000 4.272.000Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7,26 226.980 206.519Diğer Yatırımlar825.287 943.936YATIRIM GİDERLERİ (-)-12.998.499 -14.089.942Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-3.649.649 -4.113.701Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-7.493Kambiyo Zararları (-)36 -1.025.219 -894.548Amortisman Giderleri (-)5 -8.316.138 -9.081.693DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-1.666.923 -2.187.400Karşılıklar Hesabı (+/-)47 156.343 -4.914.304Reeskont Hesabı (+/-)47 123.811 100.794Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 -1.341.414 3.179.285Diğer Gelir ve Karlar29.267Diğer Gider ve Zararlar (-)-605.663 -582.442DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 125.084.327 72.633.407Dönem Karı veya Zararı161.532.327 96.860.407Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -36.448.000 -24.227.000Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları125.084.327 72.633.407Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri510.179.792 177.913.156Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.937.610 1.124.929Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri197.831.619 187.208.881Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-166.323.686 -128.827.934Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-78.998.645 -73.326.812Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit464.626.690 164.092.220Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-33.897.545 -22.667.335Diğer Nakit Girişleri109.896.158 154.825.686Diğer Nakit Çıkışları (-)-213.432.702 -216.876.046Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit327.192.601 79.374.525YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı528.287 4.558.065Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -9.622.010 -656.089Mali Varlık İktisabı (-)-109.498.219 -56.057.571Mali Varlıkların Satışı1.632.587 31.928.234Alınan Faiz17.503.259 53.100.958Alınan Temettüler4.999.889 4.825.633Diğer Nakit Girişleri196.271.764 8.605.915Diğer Nakit Çıkışları (-)-56.121.698 -9.073.314Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit45.693.859 37.231.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIÖdenen Temettüler (-)38 -287.440.317 -136.125.454Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-287.440.317 -136.125.454KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ0 0Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış85.446.143 -19.519.098Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 286.581.598 338.091.030Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 372.027.741 318.571.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve KayıplarVarlıklarda Değer Artışı15 -29.979.048 -29.979.048 -29.979.048Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 39.174 6.200.000 -3 6.239.171 6.239.171Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)72.633.407 72.633.407 72.633.407Dağıtılan Temettü38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454Yedeklere Transfer15 17.098.264 19.805.634 87.295.494 -123.674.797 -524.595 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -86.501.884 170.931.830 52.676.523 120.218.433 72.633.407 93.427.413 853.385.722 853.385.722Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve KayıplarVarlıklarda Değer Artışı15 -58.346.854 -58.346.854 -58.346.854Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 7.500.000 7.500.000 7.500.000Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)125.084.327 125.084.327 125.084.327Dağıtılan Temettü38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317Yedeklere Transfer15 26.594.032 26.943.603 24.101.472 -77.594.508 -44.599 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -7.409.232 197.525.862 79.620.126 141.741.194 125.084.327 93.907.409 1.060.469.686 1.060.469.686http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841250BIST