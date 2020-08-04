***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2020 09:56
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YILMAZ ERTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sigortacı - İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı / Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi / Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
HALDUN AYDOĞDU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -
MURAT ATALAY Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -
MUSTAFA CENGİZ AYTEKİN Genel Müdür Yardımcısı Avukat Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Hukuku Türk Derneği Üyesi
TUNA UĞUN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -
İSMAİL HAKKI ALTAY Koordinatör Sigortacı Koordinatör -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864368
BIST
17:161.071
En Yüksek
|Değişim
|: -4,93%
|| -55,57
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.070
17:166,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0212
|Açılış
|: 43,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 44,1500
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:168,2256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0337
|Açılış
|: 11,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0800
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:16443,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,04
|Açılış
|: 5,48
|
|Önceki Kapanış
|: 5,44
|
5,49
En Düşük
5,41
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|47.532.366
|% 10,00
|
|RTALB
|41,20
|119.996.222
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,33
|41.753.671
|% 9,97
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.676.709
|% 9,96
|
|KLNMA
|41,76
|52.860.359
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|21.204.492
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.252.815
|% -10,00
|
|KONYA
|423,90
|142.073.613
|% -10,00
|
|BTCIM
|3,78
|14.634.562
|% -10,00
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|THYAO
|10,56
|1.081.048.176
|% -1,22
|
|AKBNK
|5,00
|634.477.401
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|462.880.788
|% -3,47
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,26
|511.472.932
|% -9,96
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0531
|9,0985
|% -0,07
|
|Frank
|7,5737
|7,6193
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|7,45
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.939
|-11,00
|
|Tam
|2.994
|3.025
|-11,30
|
|Yarım
|1.453
|1.474
|-5,50
|
|Çeyrek
|729
|739
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,03
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,20
|
Seans Raporu
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