***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYILMAZ ERTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sigortacı - İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı / Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi / Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT ATALAY Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -MUSTAFA CENGİZ AYTEKİN Genel Müdür Yardımcısı Avukat Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Hukuku Türk Derneği ÜyesiTUNA UĞUN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -NECDET CEM ÖZCAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Müdür -İSMAİL HAKKI ALTAY Koordinatör Sigortacı Koordinatör -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877753BIST