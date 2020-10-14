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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.10.2020 18:26
GÜNCEL HABERLER



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YILMAZ ERTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sigortacı - İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı / Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi / Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT ATALAY Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -
MUSTAFA CENGİZ AYTEKİN Genel Müdür Yardımcısı Avukat Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Hukuku Türk Derneği Üyesi
TUNA UĞUN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -
NECDET CEM ÖZCAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Müdür -
TAYFUN CEYHUN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
İSMAİL HAKKI ALTAY Koordinatör Sigortacı Koordinatör -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881692


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 2,42 6.841.091 % 10,00  
TRCAS 5,28 128.546.661 % 10,00  
ISBIR 2.676,30 1.133.783 % 10,00  
ESEN 12,43 1.158.725 % 10,00  
YBTAS 15.400,00 623.800 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9027 7,9117 % -0,09  
Euro 9,2984 9,3071 % 0,01  
Sterlin 10,2768 10,3284 % 0,63  
Frank 8,6335 8,6855 % 0,15  
Riyal 2,1006 2,1111 % -0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 18,56  
Altın Gr. 485 485 3,79  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,40 24,44 0,28  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,07  
B. Petrol 43,03 43,03 0,59  
Seans Raporu 18:05
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