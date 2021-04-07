***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYALÇIN SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı / Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Topkapı Danışmanlık Elektronik Hiz. Paz. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - -HASAN KOÇHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 28.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - -YILMAZ ERTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 26.08.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi / Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi / Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - -AHMET DERVİŞ ERELÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi / Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü (Okutman-Finans) / Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü (Okutman-Finans) Evet 0 - Bağımsız Üye Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan)ŞEBNEM ERGÜN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Hukuk Bürosu Kurucu Avukat-Arabulucu / Gimat GYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0