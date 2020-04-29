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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.04.2020 18:42
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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2020
Karar Sayısı
769/1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:  29/04/2020 KARAR SAYISI : 769/1             SERMAYE PİYASASI KURULUNUN  II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE 
SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait 01.01.2020 – 31.03.2020 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda,  •    Yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği,  •    Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu da işin gelişimini, performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.  Saygılarımızla,                 Orhan BOZKURT
     
     
Yılmaz ERTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı                            Genel Müdür Murat BOLAT                                                   Dr. Ahmet D. ERELÇİN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi            Denetimden Sorumlu Komite Başkanı 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841254


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