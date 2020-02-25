***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
25.02.2020 14:28
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Güncellenmiş Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821438
BIST
17:08114.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 165,97
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:086,1270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,1390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:086,6444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,6510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:08326,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 326,07
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.199.874
|% 19,91
|
|ALGYO
|17,39
|194.118.389
|% 18,14
|
|BURCE
|7,07
|3.656.699
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.094.883
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,08
|140.458.372
|% 13,33
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,12
|4.820.109
|% -7,15
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,75
|9.032.234
|% -6,25
|
|THYAO
|13,66
|3.001.384.519
|% -1,44
|
|ASELS
|29,22
|1.293.886.852
|% 2,10
|
|KRDMD
|2,82
|612.072.690
|% -0,35
|
|KARSN
|2,03
|567.794.041
|% 9,14
|
|ODAS
|2,20
|412.069.940
|% 0,92
|
|KARSN
|2,03
|567.794.041
|% 9,14
|
|THYAO
|13,66
|3.001.384.519
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,82
|612.072.690
|% -0,35
|
|ODAS
|2,20
|412.069.940
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,32
|237.072.033
|% 6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9345
|7,9743
|% 0,69
|
|Frank
|6,2511
|6,2888
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6308
|1,6389
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-8,18
|
|Altın Gr.
|326
|326
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-46,57
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-22,53
|
|Çeyrek
|522
|534
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:20NETAS
Yüzde 4.63 oranında artışla 14.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 478, 468 adet işlem
-
17:19NETAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 461, 399 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 114, 910 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 12, 313.00 milyon TL de
-
17:18DERAS
Yüzde 10.14 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 879, 062 adet işlem
-
17:15BERA
Yüzde 5.74 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 122, 486 adet işlem