***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 11:06
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832278
BIST
13:5489.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 842,57
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.108
En Düşük
88.481
13:546,4349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0192
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,4061
13:547,0565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0718
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
13:54334,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,46
|Açılış
|: 334,22
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|5,39
|20.563.650
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.850.229
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.830.021
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.134.742
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,65
|1.124.493
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.438.381
|% -9,99
|
|ETILR
|1,88
|81.482
|% -9,62
|
|RALYH
|7,25
|10.310
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|THYAO
|9,13
|897.858.673
|% 4,10
|
|ASELS
|23,64
|455.862.366
|% 0,85
|
|GARAN
|7,69
|444.080.808
|% 2,53
|
|YKBNK
|1,92
|208.135.372
|% 2,67
|
|ECILC
|4,80
|195.540.271
|% 8,84
|
|YKBNK
|1,92
|208.135.372
|% 2,67
|
|THYAO
|9,13
|897.858.673
|% 4,10
|
|IHLGM
|0,83
|69.368.914
|% 7,79
|
|GSRAY
|1,75
|111.480.129
|% 9,37
|
|IHLAS
|0,45
|28.338.773
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6604
|7,6988
|% 0,72
|
|Frank
|6,5941
|6,6338
|% 0,81
|
|Riyal
|1,7066
|1,7152
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.618
|-1,58
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|26,92
|26,92
|-0,47
|