***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 11:29
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832284
BIST
12:5189.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 375,85
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
89.932
En Düşük
88.481
12:516,4733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0576
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,4061
12:517,0895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1048
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
12:51335,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,33
|Açılış
|: 335,09
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,38
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|5,39
|20.287.985
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.202.307
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.409.258
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.099.130
|% 10,00
|
|ISKUR
|304.381,50
|304.382
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|4.660.851
|% -9,99
|
|BALAT
|1,67
|63.649
|% -9,24
|
|RALYH
|7,40
|740
|% -7,50
|
|NIBAS
|5,70
|11
|% -7,32
|
|QNBFB
|39,00
|833.013
|% -5,39
|
|THYAO
|9,11
|799.658.799
|% 3,88
|
|ASELS
|23,56
|376.870.000
|% 0,51
|
|GARAN
|7,65
|356.922.584
|% 2,00
|
|YKBNK
|1,90
|192.685.278
|% 1,60
|
|ECILC
|4,72
|157.974.438
|% 7,03
|
|YKBNK
|1,90
|192.685.278
|% 1,60
|
|THYAO
|9,11
|799.658.799
|% 3,88
|
|GSRAY
|1,73
|102.607.887
|% 8,12
|
|IHLGM
|0,78
|39.655.419
|% 1,30
|
|ODAS
|1,26
|60.140.218
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6711
|7,7096
|% 0,86
|
|Frank
|6,6249
|6,6648
|% 1,28
|
|Riyal
|1,7182
|1,7269
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.610
|-8,28
|
|Altın Gr.
|334
|335
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,01
|
|B. Petrol
|26,79
|26,79
|-0,60
|