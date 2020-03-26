***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 11:39
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832285
BIST
13:1389.631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 567,84
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
89.932
En Düşük
88.481
13:136,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0407
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
13:137,0748
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0901
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
13:13335,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,17
|Açılış
|: 335,94
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,41
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|BAKAB
|6,49
|3.786.244
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.488.022
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.406.122
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,65
|1.090.113
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.109.886
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.088.805
|% -9,99
|
|ETILR
|1,88
|81.482
|% -9,62
|
|RALYH
|7,25
|10.310
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|THYAO
|9,14
|832.476.526
|% 4,22
|
|ASELS
|23,68
|400.390.632
|% 1,02
|
|GARAN
|7,66
|374.714.239
|% 2,13
|
|YKBNK
|1,91
|195.553.810
|% 2,14
|
|ECILC
|4,75
|167.286.480
|% 7,71
|
|YKBNK
|1,91
|195.553.810
|% 2,14
|
|THYAO
|9,14
|832.476.526
|% 4,22
|
|GSRAY
|1,74
|105.082.678
|% 8,75
|
|IHLGM
|0,79
|42.591.667
|% 2,60
|
|ODAS
|1,28
|62.764.632
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6720
|7,7105
|% 0,87
|
|Frank
|6,6334
|6,6733
|% 1,41
|
|Riyal
|1,7182
|1,7268
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.614
|-4,15
|
|Altın Gr.
|335
|335
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|26,77
|26,77
|-0,62
|