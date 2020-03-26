***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 12:24
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832293
BIST
16:4690.743
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 1.680,09
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.972
En Düşük
88.481
16:466,3991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0166
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3905
16:467,0310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0463
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
16:46335,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,89
|Açılış
|: 336,22
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|5,83
|4.166.639
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|77.794.281
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.146.119
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.238.969
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,55
|22.858.127
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.492.912
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,16
|1.205.897.992
|% 4,45
|
|ASELS
|24,06
|911.647.022
|% 2,65
|
|GARAN
|7,84
|797.019.651
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,65
|371.996.250
|% 1,44
|
|YKBNK
|1,94
|337.244.220
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|337.244.220
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|131.684.814
|% 9,09
|
|THYAO
|9,16
|1.205.897.992
|% 4,45
|
|IHLAS
|0,46
|52.941.380
|% 9,52
|
|GARAN
|7,84
|797.019.651
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6281
|7,6663
|% 0,29
|
|Frank
|6,5628
|6,6023
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6973
|1,7058
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.635
|14,87
|
|Altın Gr.
|335
|336
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,57
|14,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|27,13
|27,13
|-0,26
|
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