***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 13:33
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832303
BIST
16:2090.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 1.382,72
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.601
En Düşük
88.481
16:206,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3976
16:207,0363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0516
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
16:20336,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,77
|Açılış
|: 336,52
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,15
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|139.011.678
|% 10,00
|
|KUTPO
|5,83
|4.112.484
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,55
|22.854.198
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|77.679.051
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,82
|6.784.646
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.200.180
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,14
|1.165.003.309
|% 4,22
|
|ASELS
|23,90
|800.908.777
|% 1,96
|
|GARAN
|7,84
|754.881.213
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,61
|327.027.106
|% 0,72
|
|YKBNK
|1,92
|323.274.347
|% 2,67
|
|YKBNK
|1,92
|323.274.347
|% 2,67
|
|IHLGM
|0,84
|131.261.958
|% 9,09
|
|THYAO
|9,14
|1.165.003.309
|% 4,22
|
|IHLAS
|0,46
|52.746.840
|% 9,52
|
|GARAN
|7,84
|754.881.213
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6788
|7,7174
|% 0,96
|
|Frank
|6,5926
|6,6323
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7019
|1,7104
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.632
|13,64
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,57
|14,62
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|27,11
|27,11
|-0,28
|
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