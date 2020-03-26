ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|BAKAB
|6,49
|4.026.861
|% 10,00
|GSRAY
|1,76
|139.130.658
|% 10,00
|HUBVC
|18,15
|106.525.524
|% 10,00
|BNTAS
|2,20
|39.151.262
|% 10,00
|TIRE
|4,73
|4.325.777
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6505
|7,6888
|% 0,59
|Frank
|6,5747
|6,6143
|% 0,52
|Riyal
|1,6999
|1,7084
|% -0,23
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.627
|1.631
|11,39
|Altın Gr.
|336
|336
|2,55
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,61
|0,13
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,02
|B. Petrol
|26,91
|26,91
|-0,48
Seans Raporu
- 16:53TUCLK Yüzde 9.89 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 199, 668 adet işlem
- 16:50 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, EREGL, FROTO
- 16:50XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1537, 25 artarak (% 1.82 ) 86, 050
- 16:50 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, UZERB, EGCYO, ULUUN, EGCYH, OZRDN, EMNIS, EGCEY
- 16:50 Tabandan işlem gören hisse senetleri : GOODY, KCHOL