***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 13:58
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832308
BIST
16:5390.645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.581,98
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.972
En Düşük
88.481
16:536,3995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0162
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3905
16:537,0281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0434
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
16:53335,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,63
|Açılış
|: 335,39
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.571.697
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.160.252
|% 10,00
|
|KUTPO
|5,83
|4.199.089
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|4.026.861
|% 10,00
|
|ISKUR
|304.381,50
|304.382
|% 10,00
|
|KERVN
|0,29
|104.165
|% -3,33
|
|ISYAT
|2,17
|9.900.172
|% -3,13
|
|TUKAS
|8,43
|827.779
|% -1,98
|
|CRDFA
|2,03
|79.862
|% -1,93
|
|TBORG
|12,30
|514.221
|% -1,60
|
|THYAO
|9,11
|1.229.173.663
|% 3,88
|
|ASELS
|23,92
|978.632.038
|% 2,05
|
|GARAN
|7,81
|817.888.723
|% 4,13
|
|AKBNK
|5,62
|395.163.775
|% 0,90
|
|YKBNK
|1,93
|346.011.024
|% 3,21
|
|YKBNK
|1,93
|346.011.024
|% 3,21
|
|THYAO
|9,11
|1.229.173.663
|% 3,88
|
|IHLAS
|0,46
|53.034.475
|% 9,52
|
|GARAN
|7,81
|817.888.723
|% 4,13
|
|KRDMD
|1,94
|162.904.749
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6635
|7,7020
|% 0,76
|
|Frank
|6,5824
|6,6221
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7022
|1,7108
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.631
|13,31
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|27,02
|27,02
|-0,37
|
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