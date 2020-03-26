***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 14:10
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832312
BIST
15:1889.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 306,94
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.228
En Düşük
88.481
15:186,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0272
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,4061
15:187,0501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0654
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
15:18336,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,28
|Açılış
|: 335,72
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,97
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|135.203.652
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|77.136.505
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|101.391.335
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.865.844
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|21.229.045
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.917.760
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,03
|1.000.849.730
|% 2,96
|
|ASELS
|23,46
|551.487.757
|% 0,09
|
|GARAN
|7,63
|530.418.240
|% 1,73
|
|ECILC
|4,80
|277.650.266
|% 8,84
|
|YKBNK
|1,89
|233.482.086
|% 1,07
|
|IHLGM
|0,82
|101.171.478
|% 6,49
|
|YKBNK
|1,89
|233.482.086
|% 1,07
|
|THYAO
|9,03
|1.000.849.730
|% 2,96
|
|IHLAS
|0,44
|40.563.377
|% 4,76
|
|GSRAY
|1,76
|135.203.652
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6848
|7,7234
|% 1,04
|
|Frank
|6,6109
|6,6507
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7112
|1,7197
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.620
|0,69
|
|Altın Gr.
|335
|336
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|26,96
|26,96
|-0,43
|