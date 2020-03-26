***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 14:39
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832322
BIST
16:1590.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 1.376,64
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.601
En Düşük
88.481
16:156,4126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3976
16:157,0401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0554
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
16:15336,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,55
|Açılış
|: 336,31
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,15
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,82
|6.765.067
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,55
|22.851.447
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|106.464.831
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.011.305
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|77.678.834
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.072.569
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,13
|1.159.881.500
|% 4,10
|
|ASELS
|23,84
|792.066.843
|% 1,71
|
|GARAN
|7,84
|753.092.086
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,61
|324.796.791
|% 0,72
|
|YKBNK
|1,92
|322.819.800
|% 2,67
|
|YKBNK
|1,92
|322.819.800
|% 2,67
|
|IHLGM
|0,84
|131.196.650
|% 9,09
|
|THYAO
|9,13
|1.159.881.500
|% 4,10
|
|IHLAS
|0,46
|52.732.003
|% 9,52
|
|GARAN
|7,84
|753.092.086
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6806
|7,7191
|% 0,99
|
|Frank
|6,5924
|6,6321
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7009
|1,7094
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.630
|11,64
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,52
|14,59
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|27,13
|27,13
|-0,26
|
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