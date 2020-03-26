***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 15:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832344
BIST
17:3391.777
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 2.713,74
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.804
En Düşük
88.481
17:336,4032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3900
17:337,0224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
17:33336,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,59
|Açılış
|: 336,36
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|139.363.203
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.444.324
|% 10,00
|
|AFYON
|4,62
|35.812.025
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|78.275.830
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|106.692.069
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.735.889
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,15
|1.303.503.798
|% 4,33
|
|GARAN
|7,87
|888.481.232
|% 4,93
|
|YKBNK
|1,95
|365.119.984
|% 4,28
|
|IPEKE
|7,81
|268.069.312
|% 8,47
|
|HALKB
|5,03
|244.088.047
|% 1,82
|
|YKBNK
|1,95
|365.119.984
|% 4,28
|
|IHLGM
|0,84
|132.260.016
|% 9,09
|
|THYAO
|9,15
|1.303.503.798
|% 4,33
|
|ODAS
|1,31
|138.015.809
|% 4,80
|
|KRDMD
|1,96
|186.747.157
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6707
|7,7092
|% 0,86
|
|Frank
|6,5818
|6,6214
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6998
|1,7083
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.633
|14,31
|
|Altın Gr.
|337
|337
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|27,44
|27,44
|0,05
|
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