***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 17:00
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832383
BIST
17:0891.284
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 2.221,12
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.350
En Düşük
88.481
17:086,4060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0097
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3900
17:087,0336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0489
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
17:08337,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,42
|Açılış
|: 337,19
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,82
|6.892.003
|% 10,00
|
|AFYON
|4,62
|35.669.387
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,65
|1.159.828
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|21.562.681
|% 10,00
|
|KUTPO
|5,83
|4.211.734
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.540.347
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,14
|1.250.258.057
|% 4,22
|
|ASELS
|24,00
|1.011.110.487
|% 2,39
|
|GARAN
|7,83
|834.293.183
|% 4,40
|
|AKBNK
|5,63
|405.396.909
|% 1,08
|
|YKBNK
|1,94
|361.335.978
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|361.335.978
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|131.976.826
|% 9,09
|
|THYAO
|9,14
|1.250.258.057
|% 4,22
|
|IHLAS
|0,46
|53.040.906
|% 9,52
|
|GARAN
|7,83
|834.293.183
|% 4,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6751
|7,7136
|% 0,91
|
|Frank
|6,5836
|6,6232
|% 0,65
|
|Riyal
|1,7010
|1,7095
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.639
|19,57
|
|Altın Gr.
|337
|338
|3,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,03
|0,04
|
|B. Petrol
|27,25
|27,25
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1657, 02 artarak (% 1.96 ) 86, 170
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