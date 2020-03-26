***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 17:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832415
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,4042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0115
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3809
18:057,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0723
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
18:05334,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,61
|Açılış
|: 334,37
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7079
|7,7465
|% 1,34
|
|Frank
|6,5915
|6,6312
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6945
|1,7030
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|12,36
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,08
|27,08
|-0,31
|