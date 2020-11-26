***ANHYT* *BIZIM* *PGSUS* *KRDMD* *AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri









***ANHYT******BIZIM******PGSUS******KRDMD******AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler [AGHOL, ANHYT, BIZIM, KRDMD, PGSUS]İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (Endeks) Aralık 2020 - Ekim 2021 döneminde yer alacak şirketleri belirlemeye yönelik değerleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu değerleme çalışmaları sonucunda belirlenen, 01.12.2020 tarihinden itibaren endekse alınacak ve endeksten çıkarılacak şirketler listesi ile Endeks'te yer alacak şirketlerin tam listesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890178BIST