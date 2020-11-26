***ANHYT* *BIZIM* *PGSUS* *KRDMD* *AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri
26.11.2020 18:16
***ANHYT******BIZIM******PGSUS******KRDMD******AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
İlgili Şirketler [AGHOL, ANHYT, BIZIM, KRDMD, PGSUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BIST Pay Endeksleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (Endeks) Aralık 2020 - Ekim 2021 döneminde yer alacak şirketleri belirlemeye yönelik değerleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu değerleme çalışmaları sonucunda belirlenen, 01.12.2020 tarihinden itibaren endekse alınacak ve endeksten çıkarılacak şirketler listesi ile Endeks'te yer alacak şirketlerin tam listesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890178
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.344
En Düşük
1.326
18:057,8900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0622
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
18:059,4019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0797
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
18:05459,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,80
|Açılış
|: 459,17
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8828
|7,8900
|% -0,78
|
|Euro
|9,3884
|9,4019
|% -0,84
|
|Sterlin
|10,4892
|10,5418
|% -1,22
|
|Frank
|8,6680
|8,7202
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0973
|2,1078
|% -0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|3,36
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,73
|47,73
|-0,80
|