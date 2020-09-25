***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 12:31
***ANHYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANHYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876673
BIST
16:491.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,27
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:497,6385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0131
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:498,8898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0134
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:49457,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,93
|Açılış
|: 457,03
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MRSHL
|380,60
|30.806.930
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.669.979
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|465.202.263
|% -10,00
|
|ARMDA
|66,00
|34.015.946
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.742.394
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|GARAN
|7,19
|3.074.091.083
|% 2,57
|
|SISE
|7,00
|1.763.846.296
|% 2,49
|
|ASELS
|17,29
|1.057.605.913
|% 1,89
|
|AKBNK
|5,12
|662.062.370
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,31
|626.135.893
|% 0,91
|
|GARAN
|7,19
|3.074.091.083
|% 2,57
|
|SISE
|7,00
|1.763.846.296
|% 2,49
|
|HURGZ
|1,98
|465.202.263
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,75
|333.049.402
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,31
|626.135.893
|% 0,91
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6332
|7,6385
|% 0,17
|
|Euro
|8,8724
|8,8898
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,6917
|9,7403
|% 0,04
|
|Frank
|8,1940
|8,2433
|% -0,00
|
|Riyal
|2,0310
|2,0412
|% 0,21
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-7,06
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.084
|-6,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|7,37
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|3,56
|
|Çeyrek
|735
|752
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,05
|