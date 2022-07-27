***ANHYT* *LKMNH* *ISBIR* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
27.07.2022 16:35
***ANHYT******LKMNH******ISBIR******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ANHYT, BERA, ISBIR, LKMNH
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ANHYT 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. E MEHMET ALİ TAŞKIN 22.818,000
ANHYT 2 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. E MEHMET ALİ TAŞKIN 77.182,000
BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E ADNAN BİNGÖL 8.896,000
BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E AHMET KARSO 5.744,000
BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E AHMET YEŞİL 3.600,000
BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYHAN ÇALI 3.960,000
BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E BAYRAM ÇÖL 5.896,000
BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E BEHİYE KAHRAMAN 4.960,000
BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E BURHAN ÇILDIR 8.480,000
BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E BÜLENT KISIR 11.360,000
BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E DİLEK ARICI 11.320,000
BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E EFTAL ÜZÜMCÜ 6.080,000
BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E ERDOĞAN CANKURTARAN 800,000
BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E HALİL YAĞMUR 17.696,000
BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E HALİL İBRAHİM AKBUNAR 13.928,000
BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E HASAN TUTAR 10.704,000
BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E HATİCE KAYA 24.480,000
BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. E KADİR AVCI 8.160,000
BERA 19 BERA HOLDİNG A.Ş. E KİRAZ ÇONGAR 5.040,000
BERA 20 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET ÇÖPCÜ 2.560,000
BERA 21 BERA HOLDİNG A.Ş. E MELİH DERMAN 1.920,000
BERA 22 BERA HOLDİNG A.Ş. E METİN DUMANLI 2.800,000
BERA 23 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA ÜNVER 1.600,000
BERA 24 BERA HOLDİNG A.Ş. E NAZMİ VURAN 5.600,000
BERA 25 BERA HOLDİNG A.Ş. E NAZMİYE AKTEPE 1.776,000
BERA 26 BERA HOLDİNG A.Ş. E NURETTİN GARİP 4.680,000
BERA 27 BERA HOLDİNG A.Ş. E ORHAN KUTLU 3.200,000
BERA 28 BERA HOLDİNG A.Ş. E SADULLAH GÜRSOY 8.000,000
BERA 29 BERA HOLDİNG A.Ş. E TUBA ÖZER 2.320,000
BERA 30 BERA HOLDİNG A.Ş. E TURGUT ÇAY 1.760,000
BERA 31 BERA HOLDİNG A.Ş. E VELİ ALKAN 1.768,000
BERA 32 BERA HOLDİNG A.Ş. E VİLLEMİNA ALBERTHA BERENDSEN YILMAZ 1.920,000
BERA 33 BERA HOLDİNG A.Ş. E YETER ULUSOY 1.336,000
BERA 34 BERA HOLDİNG A.Ş. E YUNUS ARSLAN 7.616,000
BERA 35 BERA HOLDİNG A.Ş. E YUSUF ÖZCAN 1.856,000
BERA 36 BERA HOLDİNG A.Ş. E ZEKERİYA KAYA 7.600,000
BERA 37 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM KAYA 1.760,000
BERA 38 BERA HOLDİNG A.Ş. E İLHAN ÇİÇEK 4.640,000
BERA 39 BERA HOLDİNG A.Ş. E İSMİGÜL GÜRAN 12.680,000
BERA 40 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞABAN DAVARCI 31.864,000
BERA 41 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞEREF ŞENTÜRK 5.624,000
ISBIR 42 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MEHMET GERİKOĞLU 5.816,550
LKMNH 43 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. E SÜLEYMAN ÜNLÜ 5.078,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048205
BIST