***ANHYT* *LKMNH* *ISBIR* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ANHYT******LKMNH******ISBIR******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ANHYT, BERA, ISBIR, LKMNHSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ANHYT 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. E MEHMET ALİ TAŞKIN 22.818,000ANHYT 2 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. E MEHMET ALİ TAŞKIN 77.182,000BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E ADNAN BİNGÖL 8.896,000BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E AHMET KARSO 5.744,000BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E AHMET YEŞİL 3.600,000BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYHAN ÇALI 3.960,000BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E BAYRAM ÇÖL 5.896,000BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E BEHİYE KAHRAMAN 4.960,000BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E BURHAN ÇILDIR 8.480,000BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E BÜLENT KISIR 11.360,000BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E DİLEK ARICI 11.320,000BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E EFTAL ÜZÜMCÜ 6.080,000BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E ERDOĞAN CANKURTARAN 800,000BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E HALİL YAĞMUR 17.696,000BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E HALİL İBRAHİM AKBUNAR 13.928,000BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E HASAN TUTAR 10.704,000BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E HATİCE KAYA 24.480,000BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. E KADİR AVCI 8.160,000BERA 19 BERA HOLDİNG A.Ş. E KİRAZ ÇONGAR 5.040,000BERA 20 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET ÇÖPCÜ 2.560,000BERA 21 BERA HOLDİNG A.Ş. E MELİH DERMAN 1.920,000BERA 22 BERA HOLDİNG A.Ş. E METİN DUMANLI 2.800,000BERA 23 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA ÜNVER 1.600,000BERA 24 BERA HOLDİNG A.Ş. E NAZMİ VURAN 5.600,000BERA 25 BERA HOLDİNG A.Ş. E NAZMİYE AKTEPE 1.776,000BERA 26 BERA HOLDİNG A.Ş. E NURETTİN GARİP 4.680,000BERA 27 BERA HOLDİNG A.Ş. E ORHAN KUTLU 3.200,000BERA 28 BERA HOLDİNG A.Ş. E SADULLAH GÜRSOY 8.000,000BERA 29 BERA HOLDİNG A.Ş. E TUBA ÖZER 2.320,000BERA 30 BERA HOLDİNG A.Ş. E TURGUT ÇAY 1.760,000BERA 31 BERA HOLDİNG A.Ş. E VELİ ALKAN 1.768,000BERA 32 BERA HOLDİNG A.Ş. E VİLLEMİNA ALBERTHA BERENDSEN YILMAZ 1.920,000BERA 33 BERA HOLDİNG A.Ş. E YETER ULUSOY 1.336,000BERA 34 BERA HOLDİNG A.Ş. E YUNUS ARSLAN 7.616,000BERA 35 BERA HOLDİNG A.Ş. E YUSUF ÖZCAN 1.856,000BERA 36 BERA HOLDİNG A.Ş. E ZEKERİYA KAYA 7.600,000BERA 37 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM KAYA 1.760,000BERA 38 BERA HOLDİNG A.Ş. E İLHAN ÇİÇEK 4.640,000BERA 39 BERA HOLDİNG A.Ş. E İSMİGÜL GÜRAN 12.680,000BERA 40 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞABAN DAVARCI 31.864,000BERA 41 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞEREF ŞENTÜRK 5.624,000ISBIR 42 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MEHMET GERİKOĞLU 5.816,550LKMNH 43 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. E SÜLEYMAN ÜNLÜ 5.078,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048205BIST