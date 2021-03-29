***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2021 16:51
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921505
BIST
16:421.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,45
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:428,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1064
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
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8,2048
En Düşük
8,0015
16:429,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0909
|Açılış
|: 9,5850
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|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:42450,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 450,76
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:42
|TRILC
|50,40
|179.995.047
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.952.769
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.563.602
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.287.445
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|METUR
|27,40
|3.548.692
|% -7,06
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,94
|1.455.610.816
|% 5,31
|
|GARAN
|6,91
|1.338.297.908
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,47
|923.692.495
|% 7,79
|
|EKGYO
|2,01
|817.489.911
|% 8,65
|
|PETKM
|5,66
|576.910.639
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,01
|817.489.911
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,94
|1.455.610.816
|% 5,31
|
|GARAN
|6,91
|1.338.297.908
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,47
|923.692.495
|% 7,79
|
|DOHOL
|3,31
|360.513.140
|% 2,16
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1828
|8,1867
|% 1,32
|
|Euro
|9,6397
|9,6526
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,2625
|11,3190
|% 1,37
|
|Frank
|8,6691
|8,7213
|% 1,17
|
|Riyal
|2,1731
|2,1840
|% 1,16
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,71
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|16,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|15,00
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|7,26
|
|Çeyrek
|719
|736
|3,63
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|-0,41
|
Seans Raporu
16:42
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16:57FRIGO
Yüzde 5.90 oranında artışla 33.36 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 216 adet işlem
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16:56AKYHO
Yüzde 5.16 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 255, 996 adet işlem
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16:54NUHCM
Yüzde 5.99 oranında artışla 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 868, 124 adet işlem
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16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 59 artarak (% 0.80 ) 1, 204
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16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, CMBTN, TMPOL, SAYAS, KRDMA, AKCNS, KRDMB, KRTEK, TRILC, RTALB