***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2022 22:46
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
20.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.04.2022 - 10563
Açıklamalar
25 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022584
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
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|Önceki Kapanış
|: 2.519
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2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6794
En Düşük
14,6564
18:0515,9373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
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15,9458
En Düşük
15,9103
18:05923,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,33
|Açılış
|: 923,70
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
923,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6674
|14,6700
|% -0,01
|
|Euro
|15,9018
|15,9388
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,1164
|19,2122
|% 0,01
|
|Frank
|15,4052
|15,4981
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9014
|3,9210
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,10
|
|Altın Gr.
|923
|924
|0,70
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,00
|