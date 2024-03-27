***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.03.2024 19:13
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.03.2024
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin 27 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2024 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş 'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263439
BIST