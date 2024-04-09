***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.04.2024 12:51
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.03.2024
Tescil Tarihi
05.04.2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2024 - 11059
Açıklamalar
27 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetiminin PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271503
BIST