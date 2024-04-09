***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024-31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.03.2024Tescil Tarihi05.04.2024Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.04.2024 - 11059Açıklamalar27 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetiminin PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271503BIST