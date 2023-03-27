***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Esas Sözleşme Tadili









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 4, 6, 9 ve 61 numaralı maddelerinin tadil edilmesi, 27.03.2023 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda ekteki şekilde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128189BIST