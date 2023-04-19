***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Esas Sözleşme Tadili
19.04.2023 16:49
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 6, 9 ve 61 numaralı maddelerinin tadil edilmesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140085
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
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|Önceki Kapanış
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5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 20,5100
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|Önceki Kapanış
|: 20,0880
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19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,3414
En Yüksek
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|Açılış
|: 22,4100
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|Önceki Kapanış
|: 21,9800
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21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.241,49
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|: -0,73%
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|Açılış
|: 1.241,49
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|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
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1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
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|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3987
|19,4060
|% 0,03
|
|Euro
|21,2968
|21,3414
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,0552
|24,1758
|% 0,10
|
|Frank
|21,5101
|21,6397
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1571
|5,1829
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-15,31
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.971
|9.160
|110,00
|
|Yarım
|4.382
|4.484
|53,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.249
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,74
|15,76
|0,05
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|-1,02
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