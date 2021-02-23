***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
23.02.2021 22:49
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2021
Karar Sayısı
7922
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI İlişikte sunduğumuz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Mehmet Şencan Prof. Dr. Dilek Demirbaş Prof. Dr. Ayşegül Toker Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite ve Genel Müdür Üyesi Başkanı 23 Şubat 2021 23 Şubat 2021 23 Şubat 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912023
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -32,75
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
18:057,1139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,0929
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
18:058,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1135
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6463
En Düşük
8,5250
18:05412,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,71
|Açılış
|: 412,94
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
413,04
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|3.347.911
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1097
|7,1139
|% 1,32
|
|Euro
|8,6403
|8,6463
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,0035
|10,0537
|% 1,69
|
|Frank
|7,8235
|7,8706
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8902
|1,8997
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-2,99
|
|Altın Gr.
|412
|412
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,77
|64,77
|0,41
|