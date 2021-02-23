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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

23.02.2021 22:49



***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2021
Karar Sayısı
7922
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR  TEBLİĞİNİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE  SORUMLULUK BEYANI İlişikte sunduğumuz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Mehmet Şencan         Prof. Dr. Dilek Demirbaş          Prof. Dr. Ayşegül Toker Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite       Denetimden Sorumlu Komite   ve Genel Müdür              Üyesi                                           Başkanı 23 Şubat 2021          23 Şubat 2021                           23 Şubat 2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912023


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Tam 2.719 2.787 23,95  
Yarım 1.314 1.348 11,58  
Çeyrek 659 674 5,80  
Gümüş.Ons 27,62 27,65 -0,65  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,07  
B. Petrol 64,77 64,77 0,41  
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