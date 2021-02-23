***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 23.02.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması3 - 2020 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlanı 29 Mart 2021.pdf - İlan MetniEK: 2 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 General Assembly Announcement 29 March 2021.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 23 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında2020 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 29 Mart 2021 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:00'da Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü'nde (Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul) yapılmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912026BIST