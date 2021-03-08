***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2021 22:39
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Adres Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Müdürlük Bina Adres Güncellemesi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 23.02.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması
3 - 2020 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması
4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kubilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması
11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlanı 29 Mart 2021.pdf - İlan Metni
EK: 2 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 General Assembly Announcement 29 March 2021.pdf - İlan Metni
EK: 4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Genel Kurul'un düzenleneceği Şirketimiz Genel Müdürlük adresinde yer alan sokak adının ve bina numarasının değişmesi nedeniyle adres bilgisi güncellenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916399
BIST