***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Adres GüncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Müdürlük Bina Adres GüncellemesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 23.02.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması3 - 2020 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kubilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlanı 29 Mart 2021.pdf - İlan MetniEK: 2 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 General Assembly Announcement 29 March 2021.pdf - İlan MetniEK: 4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarGenel Kurul'un düzenleneceği Şirketimiz Genel Müdürlük adresinde yer alan sokak adının ve bina numarasının değişmesi nedeniyle adres bilgisi güncellenmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916399BIST