***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.02.2022Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması3 - 2021 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi12 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi13 - 2022 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 General Assembly Announcement 25 March 2022.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul İlanı 25 Mart 2022.pdf - İlan MetniEK: 3 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda*2021 yılına ait finansal tablolar onaylanması oy çokluğu ile,*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine getirilen üyenin seçimi oy çokluğu ile*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile,*2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy çokluğu ile,*2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile,kabul edilmiştir.Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca*2021 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,*SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamında açıklamada bulunulmuş,*2021 yılında 40.000 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GK Tutanak 25.03.2022 KAP.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Profit Distribution Table 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 25 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022673BIST