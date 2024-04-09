***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 28.02.2024Genel Kurul Tarihi 27.03.2024Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması3 - 2023 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi6 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması10 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi11 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi12 - 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlanı 27 Mart 2024.pdf - İlan MetniEK: 2 General Assembly Announcement 27 March 2024.pdf - İlan MetniEK: 3 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ GENEL KURUL BILGILENDIRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANNUAL GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2024 tarihinde saat 10.30'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda*2023 yılına ait finansal tabloların onaylanması oy çokluğu ile,*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine getirilen üyenin seçimi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile,*2023 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile,*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy çokluğu ile,*2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile,kabul edilmiştir.Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca*2023 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,*2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.04.2024Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun KAP - 27032024.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Kar Dağıtım Tablosu 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Profit Distribution Table 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 GK Tutanak 27.03.23-KAP.pdf - TutanakEK: 5 Minutes of General Assembly Meeting 27.03.2024.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 27 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271502BIST