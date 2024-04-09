***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2024 12:51
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 28.02.2024
Genel Kurul Tarihi 27.03.2024
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması
3 - 2023 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması
10 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
11 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
12 - 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlanı 27 Mart 2024.pdf - İlan Metni
EK: 2 General Assembly Announcement 27 March 2024.pdf - İlan Metni
EK: 3 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ GENEL KURUL BILGILENDIRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANNUAL GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2024 tarihinde saat 10.30'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
*2023 yılına ait finansal tabloların onaylanması oy çokluğu ile,
*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine getirilen üyenin seçimi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile,
*2023 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile,
*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy çokluğu ile,
*2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile,
kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca
*2023 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,
*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,
*2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun KAP - 27032024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Profit Distribution Table 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 GK Tutanak 27.03.23-KAP.pdf - Tutanak
EK: 5 Minutes of General Assembly Meeting 27.03.2024.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271502
BIST