***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.03.2023 16:26
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 700.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 700 milyon TL'den 3,5 milyar TL'ye yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması ve Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz ekteki şekilde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Anadolu Sigorta Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125147
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0429
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -0,3228
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.180,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 19,17
|Açılış
|: 1.180,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9845
|18,9910
|% 0,09
|
|Euro
|20,0262
|20,0429
|% -1,59
|
|Sterlin
|22,7516
|22,8657
|% -1,10
|
|Frank
|20,3939
|20,5168
|% -1,37
|
|Riyal
|5,0398
|5,0651
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|30,44
|
|Altın Gr.
|1.180
|1.180
|18,11
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.953
|8.023
|109,00
|
|Yarım
|3.885
|3.926
|54,00
|
|Çeyrek
|1.943
|1.963
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,17
|
|B. Petrol
|72,43
|72,43
|-5,02
|