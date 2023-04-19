***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2023 16:48
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme Tadili Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 700.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 18.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Genel Kurul Toplantısında kabul edilen, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 700 milyon TL'den 3,5 milyar TL'ye yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması ve Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Anadolu Sigorta Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140084
BIST