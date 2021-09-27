***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi
27.09.2021 16:37
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB Durağan", Ulusal Finansal Güçlülük notunu "AA+(tur) Durağan" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965344
BIST
16:461.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:468,8351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:4610,3673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0662
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:46498,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,74
|Açılış
|: 498,31
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:46
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.808.343
|% 9,98
|
|OYLUM
|12,79
|18.029.607
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.978.996
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.408.616
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|50,00
|21.375.817
|% -6,98
|
|EDATA
|9,94
|32.111.392
|% -6,67
|
|VBTYZ
|18,72
|38.866.029
|% -6,49
|
|GARAN
|8,86
|1.085.642.275
|% 0,45
|
|THYAO
|13,62
|968.269.348
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,64
|513.711.079
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|438.518.080
|% 0,00
|
|TUPRS
|111,40
|432.990.315
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,32
|438.518.080
|% 0,00
|
|GARAN
|8,86
|1.085.642.275
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,77
|170.161.424
|% -1,12
|
|THYAO
|13,62
|968.269.348
|% 0,00
|
|PETKM
|6,37
|409.899.834
|% 1,76
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8318
|8,8351
|% -0,35
|
|Euro
|10,3388
|10,3673
|% -0,63
|
|Sterlin
|12,0780
|12,1385
|% -0,08
|
|Frank
|9,4920
|9,5492
|% -0,64
|
|Riyal
|2,3500
|2,3618
|% -0,28
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|5,14
|
|Altın Gr.
|497
|498
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|1,00
|
|Tam
|3.281
|3.364
|-4,40
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|-2,13
|
|Çeyrek
|795
|814
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|1,64
|