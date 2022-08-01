***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin "B+" olan uzun vadeli notunu "B" olarak revize etmesi ve "Negatif" olan görünümü teyit etmesini takiben, Şirketimizin "BB-" olan Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "B+" olarak revize ederken "Negatif" olan görünümü korumuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050273BIST