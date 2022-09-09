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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi

09.09.2022 09:58
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "B+ Negatif", Ulusal Finansal Güçlülük notunu "AA+(tur) Durağan" olarak teyit etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061840


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BIST En Aktif Hisseler11:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HALKB 13,76 1.356.465.502 % 9,99  
GRNYO 4,96 801.179 % 9,98  
VAKBN 12,95 250.412.653 % 9,93  
GARFA 18,32 5.970.814 % 9,83  
ZRGYO 5,43 101.333.960 % 9,04  
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11:17 Alış Satış %  
Dolar 18,2364 18,2458 % 0,13  
Euro 18,4295 18,4332 % 1,12  
Sterlin 21,1736 21,2798 % 1,28  
Frank 18,9463 19,0605 % 1,26  
Riyal 4,8395 4,8638 % 0,07  
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11:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 18,41  
Altın Gr. 1.013 1.013 11,29  
Cumhuriyet 6.728 6.830 -6,00  
Tam 6.809 6.879 50,00  
Yarım 3.318 3.363 25,00  
Çeyrek 1.664 1.682 13,00  
Gümüş.Ons 18,87 18,90 0,35  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 0,20  
B. Petrol 90,41 90,41 1,26  
Seans Raporu 11:17
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