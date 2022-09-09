***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi
09.09.2022 09:58
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "B+ Negatif", Ulusal Finansal Güçlülük notunu "AA+(tur) Durağan" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061840
BIST
11:193.508
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 70,90
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.510
En Düşük
3.452
11:1918,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
11:1918,4361
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2067
|Açılış
|: 18,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4522
En Düşük
18,2247
11:191.013,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,76
|Açılış
|: 1.013,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler11:17
|HALKB
|13,76
|1.356.465.502
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|250.412.653
|% 9,93
|
|GARFA
|18,32
|5.970.814
|% 9,83
|
|ZRGYO
|5,43
|101.333.960
|% 9,04
|
|HEDEF
|9,15
|18.303.399
|% -6,73
|
|MTRKS
|36,10
|30.715.453
|% -5,35
|
|DOGUB
|9,67
|2.784.320
|% -4,82
|
|TSPOR
|5,26
|58.578.528
|% -4,19
|
|VKING
|7,01
|746.593
|% -3,31
|
|YKBNK
|8,93
|3.235.683.371
|% 4,94
|
|EKGYO
|5,03
|1.554.532.510
|% 2,86
|
|HALKB
|13,76
|1.356.465.502
|% 9,99
|
|KOZAL
|190,30
|592.099.531
|% 4,45
|
|BIMAS
|123,20
|288.261.915
|% 2,67
|
|EKGYO
|5,03
|1.554.532.510
|% 2,86
|
|HALKB
|13,76
|1.356.465.502
|% 9,99
|
|ALBRK
|2,51
|150.465.923
|% 4,58
|
|HLGYO
|3,94
|120.258.588
|% 3,41
|
|ADESE
|1,06
|23.291.101
|% 0,95
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2364
|18,2458
|% 0,13
|
|Euro
|18,4295
|18,4332
|% 1,12
|
|Sterlin
|21,1736
|21,2798
|% 1,28
|
|Frank
|18,9463
|19,0605
|% 1,26
|
|Riyal
|4,8395
|4,8638
|% 0,07
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|18,41
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,29
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.809
|6.879
|50,00
|
|Yarım
|3.318
|3.363
|25,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.682
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,20
|
|B. Petrol
|90,41
|90,41
|1,26
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:32ROYAL
Yüzde 9.02 oranında artışla 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 594, 255 adet işlem
-
11:30GARAN
Yüzde 8.66 oranında artışla 25.86 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 132, 371 adet işlem
-
11:28XU100
Endeks 3, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 01 üstünde . İşlem hacmi 25, 208.00 milyon TL de
-
11:28DERHL
Yüzde 6.92 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 584, 189 adet işlem
-
11:27KNFRT
Yüzde 6.27 oranında artışla 11.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 467, 581 adet işlem