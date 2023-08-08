***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi
08.08.2023 16:24
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "B+ Negatif", Ulusal Finansal Güçlülük notunu "AA+(tur) Durağan" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182098
BIST
'
17:417.420
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -50,03
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4127,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4129,5926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0917
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:411.676,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.676,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:41
|CMENT
|98,40
|7.342.905
|% 9,94
|
|EMKEL
|28,12
|51.873.401
|% 9,93
|
|ANSGR
|32,82
|303.480.847
|% 9,91
|
|ADEL
|341,90
|167.335.129
|% 9,20
|
|BOSSA
|9,36
|80.749.832
|% 5,52
|
|AKSUE
|34,02
|386.134.104
|% -10,00
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKGRT
|4,62
|635.106.709
|% -6,48
|
|DZGYO
|4,19
|59.909.010
|% -6,26
|
|AKCNS
|117,30
|722.769.833
|% -5,86
|
|THYAO
|260,80
|12.309.274.844
|% -2,29
|
|YKBNK
|14,77
|4.643.422.838
|% -0,47
|
|ISCTR
|16,13
|4.544.893.496
|% -0,25
|
|EREGL
|40,94
|4.191.691.023
|% -0,10
|
|AKBNK
|28,18
|3.726.308.331
|% 0,21
|
|YKBNK
|14,77
|4.643.422.838
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,19
|904.294.956
|% 2,57
|
|EKGYO
|8,97
|2.547.771.642
|% -1,75
|
|ISCTR
|16,13
|4.544.893.496
|% -0,25
|
|ADESE
|1,97
|457.358.843
|% 4,23
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9990
|27,0202
|% 0,21
|
|Euro
|29,5775
|29,5926
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,2445
|34,4163
|% -0,43
|
|Frank
|30,7112
|30,8962
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1804
|7,2164
|% 0,13
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-6,83
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.674
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.176
|11.275
|129,00
|
|Yarım
|5.592
|5.664
|65,00
|
|Çeyrek
|2.796
|2.832
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,92
|