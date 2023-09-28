***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "B+" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, not görünümünü Türkiye ile paralel olarak Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197838BIST