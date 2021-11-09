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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

09.11.2021 15:02
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
05/08/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/11/2021
Açıklama

Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, Şirketimizin 9,55 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu teyit etmiştir. Söz konusu nota ait alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,28 97,25 96,7 93,86 95,49




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976256


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DOBUR 84,55 14.035.892 % 9,95  
PRKAB 30,34 121.192.144 % 8,67  
GSDDE 4,28 30.900.310 % 8,08  
SUMAS 91,05 227.238 % 6,49  
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Tam 3.752 3.847 1,32  
Yarım 1.814 1.861 0,63  
Çeyrek 910 930 0,32  
Gümüş.Ons 24,36 24,39 -0,09  
Gümüş Gr. 7,60 7,61 -0,01  
B. Petrol 83,76 83,76 0,33  
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