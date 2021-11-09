***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
09.11.2021 15:02
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
05/08/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/11/2021
Açıklama
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, Şirketimizin 9,55 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu teyit etmiştir. Söz konusu nota ait alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,28 97,25 96,7 93,86 95,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976256
BIST
15:491.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 15,36
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
15:499,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0524
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
15:4911,2662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0438
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
15:49570,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,68
|Açılış
|: 570,30
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler15:49
|TSPOR
|6,18
|27.034.126
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,34
|121.192.144
|% 8,67
|
|GSDDE
|4,28
|30.900.310
|% 8,08
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|172.442.656
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.480.130
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.116.462
|% -9,90
|
|INVEO
|28,78
|14.376.161
|% -8,92
|
|AKFGY
|5,41
|34.707.189
|% -8,61
|
|THYAO
|18,08
|2.035.227.991
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,13
|1.071.068.020
|% 2,96
|
|TUPRS
|152,10
|615.794.758
|% 3,05
|
|BIMAS
|66,50
|472.973.283
|% -1,04
|
|KOZAL
|109,60
|430.520.772
|% 0,55
|
|ODAS
|1,56
|379.798.537
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,12
|373.303.491
|% 0,95
|
|ADESE
|1,10
|97.128.011
|% 0,00
|
|HALKB
|4,74
|222.821.031
|% 0,64
|
|VAKBN
|3,78
|174.514.019
|% 0,27
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7257
|9,7300
|% 0,54
|
|Euro
|11,2662
|11,2662
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,1469
|13,2129
|% 0,43
|
|Frank
|10,5808
|10,6445
|% 0,27
|
|Riyal
|2,5846
|2,5976
|% 0,45
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,86
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|0,00
|
|Tam
|3.752
|3.847
|1,32
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|0,63
|
|Çeyrek
|910
|930
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,76
|83,76
|0,33
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:01VERTU
Yüzde 6.23 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 921 adet işlem
-
16:00PRKAB
Yüzde 8.74 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 173, 797 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 04 artarak (% 1.20 ) 1, 769
-
15:59XU100
Endeks 1, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 22, 262.00 milyon TL de
-
15:59PRZMA
Yüzde 4.07 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 819 adet işlem