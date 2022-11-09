***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
09.11.2022 11:47
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
05/08/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/11/2022
Açıklama
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, Şirketimiz için 09.11.2021 tarihinde 9,55 olarak belirlediği Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,57 olarak güncellemiştir. Söz konusu nota ait alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,5 97,85 96,7 93,79 95,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078508
BIST
11:594.425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 64,27
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
11:5918,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0823
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
11:5918,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0752
|Açılış
|: 18,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
11:591.024,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,73
|Açılış
|: 1.024,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:59
|ODAS
|9,79
|1.587.553.703
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.398.466
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.341.753
|% 9,93
|
|YEOTK
|69,70
|111.432.169
|% 9,76
|
|KNFRT
|14,94
|52.948.248
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|52.641.375
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|48.091.627
|% -9,84
|
|ULAS
|7,34
|4.241.641
|% -9,27
|
|CUSAN
|18,00
|39.820.814
|% -7,69
|
|THYAO
|113,70
|3.995.403.556
|% 0,62
|
|EREGL
|36,40
|2.264.994.479
|% 1,85
|
|ODAS
|9,79
|1.587.553.703
|% 10,00
|
|TCELL
|31,92
|1.432.416.430
|% 8,57
|
|ASELS
|36,88
|1.400.032.982
|% 1,93
|
|EKGYO
|5,17
|1.070.045.112
|% -0,58
|
|ODAS
|9,79
|1.587.553.703
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,13
|228.702.325
|% 0,95
|
|DOHOL
|6,38
|623.269.376
|% -1,09
|
|TTKOM
|14,21
|1.334.809.047
|% 3,72
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5999
|18,6049
|% 0,44
|
|Euro
|18,7228
|18,7378
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,4056
|21,5129
|% 0,44
|
|Frank
|18,8313
|18,9448
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9332
|4,9579
|% 0,37
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|1,21
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,28
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.842
|6.906
|18,00
|
|Yarım
|3.334
|3.376
|8,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,50
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,87
|0,14
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|-0,33
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:13YEOTK
Yüzde 9.61 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 616, 789 adet işlem
-
12:12XU100
Endeks 4, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 45 üstünde . İşlem hacmi 38, 457.00 milyon TL de
-
12:11YEOTK
Yüzde 9.76 oranında artışla 69.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 610, 276 adet işlem
-
12:10OZKGY
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 988, 958 adet işlem
-
12:10OZKGY
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 988, 958 adet işlem