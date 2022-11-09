***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi05/08/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi05/08/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi09/11/2022AçıklamaSaha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, Şirketimiz için 09.11.2021 tarihinde 9,55 olarak belirlediği Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,57 olarak güncellemiştir. Söz konusu nota ait alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,5 97,85 96,7 93,79 95,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078508BIST