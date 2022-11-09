Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

09.11.2022 11:47
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
05/08/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/11/2022
Açıklama

Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, Şirketimiz için 09.11.2021 tarihinde 9,55 olarak belirlediği Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,57 olarak güncellemiştir. Söz konusu nota ait alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,5 97,85 96,7 93,79 95,67




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078508


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:594.425
Değişim :  1,47% |  64,27
Açılış :  4.370  
Önceki Kapanış :  4.360  
En Yüksek
4.426 En Düşük
4.354
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ODAS 9,79 1.587.553.703 % 10,00  
SMRTG 93,00 19.668.384 % 9,99  
ETILR 10,50 31.398.466 % 9,95  
EDIP 4,43 6.341.753 % 9,93  
YEOTK 69,70 111.432.169 % 9,76  
daha fazla
11:59 Alış Satış %  
Dolar 18,5999 18,6049 % 0,44  
Euro 18,7228 18,7378 % 0,40  
Sterlin 21,4056 21,5129 % 0,44  
Frank 18,8313 18,9448 % 0,58  
Riyal 4,9332 4,9579 % 0,37  
daha fazla
11:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.714 1,21  
Altın Gr. 1.025 1.025 5,28  
Cumhuriyet 6.669 6.769 -19,00  
Tam 6.842 6.906 18,00  
Yarım 3.334 3.376 8,00  
Çeyrek 1.672 1.688 5,00  
Gümüş.Ons 21,46 21,50 0,10  
Gümüş Gr. 12,86 12,87 0,14  
B. Petrol 95,03 95,03 -0,33  
Seans Raporu 11:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru