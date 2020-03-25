***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 18:23
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid – 19) vakalarının global ölçekteki gelişimini Şubat ayı başından bu yana dikkatle izlemekte ve en yüksek düzeyde önlemleri başından itibaren kademeli olarak uygulamaktadır. Yaşanan süreçte Şirketimiz çalışanlarına seminer verilmesi, ortak alanların dezenfekte edilmesi, iş sürekliliği tatbikatı yapılması, Şirketimiz personelinin toplantı, seminer ve etkinliklere katılımlarının iptal edilmesi, yurt dışı iş gezilerinin iptal edilmesi, yabancı misafirlerle bir araya gelinecek toplantıların ertelenmesi, yıl sonuna kadar yurt dışı seyahat planı yapılmaması gibi uygulamaları kademeli olarak hayata geçirilmiştir. Son aşamada ise öncelikle personelimizin bir bölümü ile başladığımız evden çalışma uygulaması 20 Mart itibarıyla binalarımızda bulunması zorunlu az sayıda personel dışında (güvenlik görevlisi, bakım teknisyeni vb.), tüm şirket çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir gelişmeler anlık takip edilerek ihtiyaç duyulan yeni aksiyonlar vakit geçirilmeksizin alınmaktadır. Şirketimiz, gelişmiş teknolojik alt yapısıyla uzaktan çalışma imkanlarını da kullandırtmak suretiyle sigortacılık ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılamaya devam etmektedir. Yaşanan bu süreçte gerekli önlemleri alarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğimizi bildirir, tüm dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu süreci en kısa sürede atlatacağımız inancıyla sağlıklı günler dileriz. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832188
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|RYSAS
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|78.474.098
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|NATEN
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|49.796.199
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|RHEAG
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|1.129.700
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|
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|
|QNBFL
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|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
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|% -6,15
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|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
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|
|ISYAT
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|15.312.839
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|ASELS
|23,44
|1.426.631.805
|% 2,63
|
|THYAO
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|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|AKBNK
|5,57
|418.004.528
|% -2,79
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|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
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|YKBNK
|1,87
|400.417.317
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|GARAN
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|1.294.671.715
|% -1,06
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|ODAS
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|% -1,57
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|THYAO
|8,77
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|% 5,79
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|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5612
|7,5991
|% 0,54
|
|Frank
|6,5367
|6,5761
|% 0,42
|
|Riyal
|1,7046
|1,7131
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-9,68
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|Altın Gr.
|333
|333
|-3,31
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
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|14,38
|0,07
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|2,98
|0,03
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|27,59
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