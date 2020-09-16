***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2020 09:55
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.08.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875223
BIST
10:251.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.113
10:257,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4992
En Düşük
7,4788
10:258,8946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8947
En Düşük
8,8600
10:25473,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,76
|Açılış
|: 473,55
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,72
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:23
|VAKFN
|4,04
|5.150.770
|% 1.168,47
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|54.268.275
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,50
|5.304.845
|% -8,91
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|FRIGO
|22,02
|160.262
|% -7,09
|
|PETKM
|4,42
|115.342.756
|% 0,45
|
|SASA
|16,61
|107.638.356
|% 2,09
|
|SISE
|6,41
|104.108.642
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,11
|66.717.241
|% 0,00
|
|PETUN
|24,04
|59.067.887
|% 1,43
|
|PETKM
|4,42
|115.342.756
|% 0,45
|
|IHLAS
|1,07
|23.181.260
|% 1,90
|
|KRDMD
|3,11
|66.717.241
|% 0,00
|
|SISE
|6,41
|104.108.642
|% 0,94
|
|AFYON
|4,18
|51.768.776
|% 1,95
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4957
|7,4979
|% 0,11
|
|Euro
|8,8912
|8,8956
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6316
|9,6799
|% 0,04
|
|Frank
|8,2295
|8,2791
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% 0,06
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|11,48
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|0,71
|