***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 09:17
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881374
BIST
12:091.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,84
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:097,9545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9545
En Düşük
7,9010
12:099,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:09485,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,75
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:09
|ESEN
|12,43
|741.425
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|2.239.912
|% 9,99
|
|DAGHL
|14,64
|2.436.052
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|965.943
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.444.795
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.759.642
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|510.983.502
|% -2,49
|
|SISE
|6,79
|451.593.021
|% 0,74
|
|GARAN
|7,11
|404.751.107
|% 0,28
|
|KRDMD
|3,64
|353.648.694
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,91
|348.424.504
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|348.424.504
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,74
|510.983.502
|% -2,49
|
|TSKB
|1,18
|196.427.710
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,64
|353.648.694
|% 0,28
|
|ODAS
|3,56
|286.104.702
|% 0,28
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9504
|7,9545
|% 0,45
|
|Euro
|9,3289
|9,3335
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2470
|10,2984
|% 0,33
|
|Frank
|8,6549
|8,7070
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1127
|2,1233
|% 0,38
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|6,76
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,70
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.197
|3.276
|20,92
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|10,12
|
|Çeyrek
|775
|792
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|0,16
|