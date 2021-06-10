***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10 Haziran 2021 tarihli toplantısında, Sayın Hafız Ekrem Kürkçü'nün istifasından boşalan üyeliğe Sayın Musa Boğaç Devrimci'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. Maddesi gereğince Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere üye olarak seçilmesine ve Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941839BIST