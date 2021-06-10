***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 20:56
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10 Haziran 2021 tarihli toplantısında, Sayın Hafız Ekrem Kürkçü'nün istifasından boşalan üyeliğe Sayın Musa Boğaç Devrimci'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. Maddesi gereğince Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere üye olarak seçilmesine ve Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941839
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4260
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,1639
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4184
18:0510,2743
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -0,1927
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2647
18:05512,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -8,83
|Açılış
|: 512,81
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4212
|8,4260
|% -1,91
|
|Euro
|10,2664
|10,2743
|% -1,84
|
|Sterlin
|11,8970
|11,9567
|% -1,58
|
|Frank
|9,3734
|9,4299
|% -1,85
|
|Riyal
|2,2388
|2,2500
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|6,12
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-8,77
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,94
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|72,40
|72,40
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem