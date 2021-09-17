***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2021 08:49
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.08.2021 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964193
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:058,5371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0113
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5458
En Düşük
8,5060
18:0510,0591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0708
En Düşük
10,0237
18:05484,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,63
|Açılış
|: 484,15
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
484,40
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYGYO
|3,00
|37.243.272
|% 0,00
|
|TUCLK
|12,95
|20.317.213
|% 0,00
|
|PETUN
|16,86
|4.629.405
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|303.211.198
|% 0,00
|
|TURSG
|5,02
|26.426.567
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,00
|37.243.272
|% 0,00
|
|TUCLK
|12,95
|20.317.213
|% 0,00
|
|PETUN
|16,86
|4.629.405
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|303.211.198
|% 0,00
|
|TURSG
|5,02
|26.426.567
|% 0,00
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,00
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 0,00
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% 0,00
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% 0,00
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5346
|8,5371
|% 0,13
|
|Euro
|10,0517
|10,0591
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7503
|11,8092
|% 0,26
|
|Frank
|9,1768
|9,2321
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2702
|2,2816
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|9,55
|
|Altın Gr.
|484
|484
|3,62
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,04
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:58KARYE
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, BASCM, GARFA, FRIGO, TEZOL
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHGZT, ISKUR, ISKPL, NUGYO