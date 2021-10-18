***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 12:30
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971192
BIST
13:471.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:479,2819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0208
|Açılış
|: 9,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:4710,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0166
|Açılış
|: 10,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:47525,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 525,83
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|47.183.523
|% 9,97
|
|MERIT
|32,04
|38.224.232
|% 9,95
|
|PRKAB
|17,11
|85.501.385
|% 9,40
|
|UFUK
|20,70
|48.304
|% 7,48
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,82
|179.315.920
|% -8,99
|
|KZBGY
|26,04
|107.036.904
|% -8,95
|
|BAYRK
|8,36
|28.950.545
|% -6,17
|
|LUKSK
|46,50
|14.148.647
|% -5,14
|
|GARAN
|8,81
|1.055.401.630
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,10
|614.132.391
|% 2,31
|
|SISE
|8,17
|588.877.058
|% 1,36
|
|THYAO
|14,44
|514.381.227
|% -1,37
|
|TUPRS
|127,80
|474.951.797
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,34
|321.239.076
|% -0,43
|
|GARAN
|8,81
|1.055.401.630
|% -1,34
|
|TSKB
|1,20
|105.018.279
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,10
|614.132.391
|% 2,31
|
|SISE
|8,17
|588.877.058
|% 1,36
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2759
|9,2819
|% 0,22
|
|Euro
|10,7596
|10,7633
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,7054
|12,7691
|% 0,09
|
|Frank
|9,9837
|10,0439
|% -0,10
|
|Riyal
|2,4669
|2,4792
|% 0,21
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-6,03
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|11,00
|
|Tam
|3.462
|3.549
|11,71
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|5,66
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,96
|85,96
|1,12
|