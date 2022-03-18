***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 16:06
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 28.02.2022 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 2.600.986.203 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,4 oranında artış göstermiştir. 01.01.2022 - 28.02.2022 dönemine ait brüt prim tablomuz ana branşlar bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011382
BIST
17:332.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,69
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:3314,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0905
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:3316,3296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0041
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:33918,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,00
|Açılış
|: 918,20
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:33
|PENTA
|381,10
|43.127.005
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.932.561
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.752.495
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|4.856.518
|% 9,77
|
|MARTI
|2,21
|28.117.290
|% 9,41
|
|ORCAY
|18,72
|177.093.618
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.860.833
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.407.862
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,59
|5.012.580
|% -8,75
|
|GARFA
|12,42
|3.021.700
|% -4,61
|
|THYAO
|27,84
|2.554.664.036
|% -0,07
|
|EREGL
|36,16
|1.751.792.039
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,83
|1.552.783.917
|% -1,07
|
|PETKM
|8,65
|1.089.058.288
|% 2,25
|
|FROTO
|296,50
|849.384.923
|% -2,21
|
|DOHOL
|3,56
|581.544.719
|% 2,89
|
|KARSN
|4,35
|645.077.273
|% 4,32
|
|PETKM
|8,65
|1.089.058.288
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,86
|465.173.830
|% -0,77
|
|ODAS
|1,61
|174.220.886
|% 1,26
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7837
|14,7923
|% 0,62
|
|Euro
|16,3070
|16,3296
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,3748
|19,4720
|% 0,64
|
|Frank
|15,7367
|15,8315
|% 0,82
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 0,67
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,48
|
|Altın Gr.
|918
|918
|1,00
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,10
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,12
|
Seans Raporu
17:33
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 45 kaybederek (% -0.02 ) 1, 932
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17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, IDEAS, PENTA, SANEL, AVTUR
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17:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, ORCAY, AVGYO
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17:47
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