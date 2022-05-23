***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2022 11:53
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.04.2022 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 5.571.251.601 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %79,1 oranında artış göstermiştir. Ekte 01.01.2022 - 30.04.2022 dönemi ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031685
BIST
14:382.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -19,32
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:3815,8013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0715
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:3816,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0632
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:38944,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,77
|Açılış
|: 944,32
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler14:38
|IMASM
|51,55
|7.165.249
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.256.205
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.390.661
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|POLTK
|643,50
|26.673.463
|% -8,46
|
|SELVA
|10,39
|21.651.453
|% -6,82
|
|ESCOM
|13,34
|21.556.961
|% -6,39
|
|ORCAY
|18,49
|101.845.339
|% -6,19
|
|THYAO
|42,82
|2.281.559.136
|% -0,09
|
|ASELS
|23,38
|1.536.799.105
|% 2,63
|
|GARAN
|15,72
|1.377.569.814
|% -3,26
|
|SISE
|19,08
|1.246.231.572
|% -1,75
|
|KARSN
|5,80
|962.967.924
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,25
|406.146.825
|% 4,17
|
|KARSN
|5,80
|962.967.924
|% 3,02
|
|YKBNK
|4,34
|668.587.649
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,59
|365.005.969
|% -1,52
|
|GARAN
|15,72
|1.377.569.814
|% -3,26
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7742
|15,8013
|% -0,45
|
|Euro
|16,8224
|16,8643
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,7899
|19,8891
|% 0,11
|
|Frank
|16,2551
|16,3530
|% 0,22
|
|Riyal
|4,1910
|4,2120
|% -0,66
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|15,31
|
|Altın Gr.
|944
|944
|1,28
|
|Cumhuriyet
|6.290
|6.385
|1,00
|
|Tam
|6.255
|6.413
|0,85
|
|Yarım
|3.023
|3.102
|0,41
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,01
|